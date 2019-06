Арктика может столкнуться с еще одним необычайно жарким годом

Ученые сообщают, что 2019 год может стать очередным ужасным годом для Арктики с рекордно высокими температурами, уже зарегистрированными в Гренландии – гигантской тающей сосульке, которая однажды сможет затопить все прибрежные районы мира.

«Вполне возможно, что мы сможем побить рекорд, установленный в 2012 году, в плане самой малой площади арктического морского льда… Это относится и к невероятно быстрому таянию ледяного покрова Гренландии», – предупредила Рут Моттрам, климатолог из Датского метеорологического института (DMI).

«Многое зависит от погодных условий в этом году».

Поразительная фотография, демонстрирующая раннее таяние льда и сделанная на прошлой неделе ученым DMI на северо-западе Гренландии, быстро стала вирусной.

Исследуя океанографические якоря и метеостанцию, Стеффен Олсен сфотографировал своих ездовых собак, проходящих через фьорд по морскому льду, оказавшемуся под несколькими сантиметрами талой воды.

Глядя на фотографию, кажется, что собаки гуляют по воде под ярко-голубым небом. На заднем фоне можно увидеть большую заснеженную гору.

«Фотоснимок поражает воображение… потому что он действительно визуализирует, как меняется Арктика», – рассказала Моттрам изданию AFP.

Местные жители, которые сопровождали экспедицию Олсена, «не ожидали, что морской лед начнет таять так рано. Они обычно выбирают этот маршрут, так как лед здесь очень толстый, но им пришлось повернуть назад, потому что вода с каждым шагом становилась все глубже и глубже, отметила специалист.

12 июня, за день до того, как была сделана вышеуказанная фотография, ближайшая метеостанция в Каанааке зарегистрировала температуру 17,3 градуса по Цельсию, что всего на 0,3 пункта ниже рекорда, установленного 30 июня 2012 года.

«Была сухая зима, а потом возникли теплый воздух, чистое небо и солнце – все предпосылки для раннего таяния», – отметила Моттрам.

По мере нагрева атмосферы, ожидается, что это явление ускорится, что изменит образ жизни местного населения, которому придется приспособиться к более коротким сезонам охоты на льду, являющимся их основными источниками пропитания, а также повлияет на всю экосистему в целом.

По данным Геологической службы США, в последнее десятилетие количество белых медведей в Арктике сократилось примерно на 40 процентов.

Нарвалы – киты с большим бивнем, как у единорогов, найденные в Арктике – с ужасом наблюдают за истощением естественного ледяного укрытия от своего основного хищника в лице косаток.

Раннее таяние

Тающий морской лед – это только верхушка айсберга, ведь именно таяние ледяного покрова и ледников напрямую влияет на повышение уровня моря во всем мире.

Согласно отчету DMI, 30 апреля «Станция Саммита», расположенная на высоте 3000 метров в Гренландии, зафиксировала самую высокую температуру за всю историю этой области – минус 1,2 градуса по Цельсию.

17 июня Гренландия потеряла 3,7 миллиарда тонн льда за один день, сообщает DMI.

С начала июня растаяло 37 миллиардов тонн льда, написал на своей страничке в «Твиттере» Ксавье Фетвайс, климатолог из Университета Льежа.

«Становится все более вероятным, что рекорд массовых потерь льда будет побит уже за июнь 2019 года», – написал он.

Беспокоит также тот факт, что лед в этом году начал таять очень рано.

Датские метеорологи заявили, что сезон таяния льда стартовал в начале мая, то есть почти на месяц раньше, чем обычно.

За все время регистрирования соответствующих данных (процедуру организовали в 1980 году), лишь однажды таяние льда началось еще до наступления мая – в 2016 году.

«Началом сезона таяния считается период, состоящий из трех дней, во время которых тает более пяти процентов ледяного покрова», – отметил ученый Питер Ланген на сайте polarportal.dk, который собирает данные из нескольких датских научных учреждений в Арктике.

Таяние льда в Гренландии вносит вклад в повышение уровня моря примерно на 0,7 миллиметра в год, и это значение может увеличиться еще больше, если таяние льда продолжится с нынешней скоростью.

С 1972 года таяние ледников в Гренландии способствовало повышению уровня моря на 13,7 миллиметра.

Исследование, опубликованное в апреле в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что потери льда в Гренландии значительно ускорились с 2000-х годов по сравнению с 1980-ми годами – это особенно заметно, начиная с 2010 года.

Лед тает в шесть раз быстрее, чем в 1980-х годах.

И прогнозы выглядят тревожно.

В 2014 году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) в своем наихудшем сценарии прогнозировала, что к концу 21-го века уровень моря будет почти на один метр выше, чем в период между 1986 и 2005 годами.