Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В России ведутся работы по созданию управляемой ракеты «Монолит»

Дата:
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина, образец ракеты «Монолит» может появи

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина, образец ракеты «Монолит» может появиться уже к 2022 году.

«Ориентируемся на срок до 3 лет от мысли до опытного образца. Сколько продлятся госиспытания – зависит не от нас. Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем», — сообщил Кочкин ведомству.

Исходя из его слов, можно предположить, что опытный образец ракеты нового поколения «Монолит» увидит свет в 2021-2022 годах. Однако эта дата может сместиться на неопределенный срок, если затянутся испытания опытного образца, предшествующие окончательному запуску производства.

Ранее также стало известно, что новейшая российская ракета «Бронебойщик» прошла испытания. Не отстаёт в своеобразной гонке вооружений и США — в начале мая зарубежный таблоид Wall Stree Journal сообщил, о создании американской секретной ракеты-ниндзя.

Новости по теме:

  1. ВВС США планируют использовать воздушное такси для спасения бойцов
  2. Ким Кардашян объявила имя новорожденного сына
  3. Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих проблемах со здоровьем

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Американский эсминец оказался между двумя фрегатами ВМФ РФ

Овечкин после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли искупался в фонтане

Юлианна Караулова объяснила, почему два года не может выйти замуж

«Наполи» победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках