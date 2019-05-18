В России ведутся работы по созданию управляемой ракеты «Монолит»

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина, образец ракеты «Монолит» может появиться уже к 2022 году.

«Ориентируемся на срок до 3 лет от мысли до опытного образца. Сколько продлятся госиспытания – зависит не от нас. Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем», — сообщил Кочкин ведомству.

Исходя из его слов, можно предположить, что опытный образец ракеты нового поколения «Монолит» увидит свет в 2021-2022 годах. Однако эта дата может сместиться на неопределенный срок, если затянутся испытания опытного образца, предшествующие окончательному запуску производства.

Ранее также стало известно, что новейшая российская ракета «Бронебойщик» прошла испытания. Не отстаёт в своеобразной гонке вооружений и США — в начале мая зарубежный таблоид Wall Stree Journal сообщил, о создании американской секретной ракеты-ниндзя.