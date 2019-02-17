Новейшая российская ракета «Бронебойщик» прошла испытания

Владимир Лепин, руководитель «Техмаша», в рамках беседы с журналистами сообщил, что новые ракеты С-80ФП «Бронебойщик», созданные в России, с успехом прошли государственные тесты.

Согласно словам главы концерна на сегодняшний день осуществляется анализ вариантов боевого использования нового оружия с применением разнообразных носителей. Совместно с Минобороны решается также вопрос о старте серийного производства этих ракет. Ранее Лепин заявлял, что они, вероятнее всего, будут устанавливаться на вертолеты Ми-8 и самолеты Су-25.

Тестирование ракет, по заявлению Лепина, закончилось еще в прошлом году. В свою очередь Александр Кочкин, его заместитель, отмечал, что при положительном решении по «Бронебойщикам» их должны будут принять на вооружение в текущем году.