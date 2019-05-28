Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки о происхождении языка

По обе стороны Африки живут зеленые мартышки и верветки, эволюционные пути которых разошлись почти 3,5 миллиона лет назад, но при этом оба вида используют один и тот же «словарный запас» при столкновении с опасностью. Это открытие было сделано во время проведения учеными новых экспериментов.

Новое исследование, опубликованное в понедельник, проливает свет не только на то, как приматы, включая людей, реагируют на угрозы, но и на происхождение самого языка.

Верветки, обитающие в саваннах восточной Африки, издают три разных крика в зависимости от того, заметили ли они леопарда, змею или орла – своих трех основных хищников.

Ближайшие обезьяны, которые слышат крики, но не видят врагов, реагируют соответствующим образом: предупреждение о леопарде заставляет их взбираться на дерево, о змее – неподвижно стоять на двух ногах, а об орле – наблюдать за небом, ища подходящее убежище.

Это как если бы стражник прокричал: «Замри, впереди змея!», или «Поднимись наверх, рядом леопард!».

«Когда тридцать лет назад были обнаружены эти уникальные предупреждающие крики, возникло немало споров о том, были ли они похожи на примитивные слова», – отметила Джулия Фишер, руководитель лаборатории когнитивной этологии в Немецком центре приматов в Геттингене и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology & Evolution.

Был также поднят вопрос о том, откуда они появились. Изучали ли их молодые верветки обычным подражанием или они были высечены в генах?

Чтобы углубить понимание вопроса, Фишер и ее коллеги провели эксперимент с сообществом зеленых мартышек в Сенегале, за которым они наблюдали более десяти лет.

Как и их дальние родственники, обитающие по всему континенту, зеленые мартышки тоже используют особые крики для предупреждения об опасностях, а также реагируют на змей и кошек схожим образом.

Но поскольку пернатые хищники в их окрестностях не представляют угрозы, то в репертуаре мартышек нет ничего схожего на «крик орла», используемого верветками.

Даже когда ученые пытались напугать зеленых мартышек фиктивными птицами, это не сработало.

«Любая попытка заставить их выкрикнуть предупреждение в ответ на появление орлов полностью провалилась», – отметила Фишер.

Но потом у нее появилась другая идея.

Врожденный репертуар

«Мы решили запустить беспилотный летательный аппарат и дать ему команду пролететь над зелеными мартышками, чтобы подвергнуть их воздействию чего-то потенциально опасного в воздухе, чего они никогда раньше не видели», – пояснила специалист.

Дрон пролетел на высоте около 60 метров над ничего не подозревающими животными.

Как только обезьяны заметили его, их ответ был незамедлительным: они выкрикнули предупреждения и поспешили к укрытиям.

Крик не только отличался от реакции на леопардов или змей, но и был «поразительно похож» на сигналы восточноафриканских верветок, используемых при обнаружении ими орла.

«Несмотря на 3,5 миллиона лет эволюционного расхождения, структура криков осталась практически неизменной», – отметила Фишер.

Курт Хаммершмидт, еще один специалист из немецкого центра приматов, рассказал журналистам AFP, что тот факт, что зеленые мартышки отреагировали на беспилотника, но при этом не замечали других крупных птиц, обитающих в этом районе, указывает на тонкое, но важное отличие.

«Тревога не связана с орлами как таковыми», – отметил ученый. «Судя по всему, она соответствует более широкой категории: “вещи, которые летают”».

Чтобы увидеть, что обезьяны узнали из пролета дрона, несколько дней спустя ученые провели второй эксперимент.

Они спрятали громкоговоритель возле одинокой обезьяны, которая искала еду, и воспроизвели звук беспилотника.

«Услышав звук, животное подняло глаза и осмотрело небо», – отметила Фишер.

Последующие испытания показали, что обезьянам было достаточно одного ответа на новую угрозу, чтобы понять, что означает другой звук – приматы продемонстрировали замечательную способность к адаптации.

Исследователи предполагают, что крики обезьян – и значение, придаваемое им – подобны звукам, которые издают младенцы.

«Когда ребенок рождается, у него имеется такой же врожденный репертуар доречевых звуков, включающий в себя стоны, смех и плач», – заявил Хаммершмидт.

Каким-то образом люди научились выходить за рамки этого врожденного словаря и производить новые звуки, имеющие другие значения.

Но за всеми культурными и образовательными слоями остались некоторые основные реакции, которые относятся к области эволюционной психологии.