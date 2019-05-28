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Елизавета Боярская рассказала, как похудела после вторых родов

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В конце прошлого года у Елизаветы Боярской и её супруга Максима Матвеева родился второй сын, Григорий. Кроме него, у них есть ещё один сын Андрей, кот

В конце прошлого года у Елизаветы Боярской и её супруга Максима Матвеева родился второй сын, Григорий. Кроме него, у них есть ещё один сын Андрей, которому скоро исполнится восемь лет.

Недавно Боярская поделилась, как ей удалось достаточно быстро вернуться в форму после родов, так как надолго задерживаться в декрете она не собиралась. По словам актрисы, она не придерживалась каких-либо особых правил, только старалась соблюдать диету, разработанную для кормящих мам.

Основная же заслуга в том, что ей, по собственному признанию Елизаветы, повело с генетикой — в их семье все худощавые, а женщины, даже набирая вес во время беременности, легко с ним расставались. Впрочем, она также отметила, что с двумя сыновьями у неё нет времени рассиживаться, и выполнение домашних обязанностей порой выступает в качестве неплохой нагрузки, хотя и не может полноценно заменить спорт.

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