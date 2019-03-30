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Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

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В российском сегменте социальной сети Instagram набирает популярность хештег #УчителяТожеЛюди. Флешмоб устроен в поддержку Татьяны Кувшинниковой – учительницы из Барнаула, которой пришлось уволиться из-за опубликованной в соцсетях фотографии в купальнике.

Учителя по всей стране публикуют фотографии в купальниках, сопровождая их собственными мыслями по поводу сложившейся ситуации. Таким образом авторы флешмоба хотят не только поддержать свою коллегу, но и напомнить пользователям, что у каждой женщины, вне зависимости от её профессии, есть право на личную жизнь. Они такие же люди, как и все прочие и никто не вправе мешать им заниматься любимым хобби, делать татуировки или носить купальники.

Что примечательно, среди участниц флешмоба есть не только педагоги. Многие женщины иных профессий выкладывают схожие фотографии, разделяя мнение авторов флешмоба. Более того, среди участников можно найти и неравнодушных мужчин.

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Ранее мы сообщали, что Татьяна Кувшинникова, учительница из Барнаула, была уволена из-за фото в купальнике. Связанные с Татьяной новости появились ещё в начале февраля, когда она узнала, что опубликованные ей снимки не понравились коллегам и директору учебного заведения.

Что примечательно, это не первый схожий инцидент. Летом прошлого года в схожей ситуации оказалась коллега Татьяны из Омска.

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