В Барнауле учительницу хотели уволить из-за фото в купальнике

Барнаульский телеканал «Катунь 24» взял интервью у учительницы местной школы, которая заявила, что ее чуть не уволили за снимок в купальном костюме.

По словам барнаульского педагога, в зимние месяцы она нередко занимается плаванием и участвует в различных соревнованиях. В рамках одного из таких мероприятий женщина решила сделать фото в закрытом купальном наряде, а затем разместить его на своей странице в соцсети. Но снимок не понравился некоторым родителям.

Учительница заявила, что кто-то отправил фотоснимок директору учебного заведения, который предложил педагогу подать заявление на увольнение. Однако многие родители заступились за женщину, собрав подписи и написав ходатайство. В результате она смогла остаться в школе.