Барнаульской учительнице пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Педагогу Татьяне Кувшинниковой из Барнаула пришлось написать заявление об увольнении из-за обнаружения у нее фотоснимка в купальном костюме.

Этот инцидент начался еще в начале года, когда учительница разместила на своей странице в социальных сетях снимок в купальнике. Она регулярно занимается плаванием в зимние месяцы, а также участвует в различных соревнованиях, причем не только в России, но и за рубежом. Опубликованное фото было сделано в Красноярске в ходе Универсиады.

Фотография была замечена матерью одного из школьников. Сначала она поведала о находке в чате родителей, а потом отправила жалобу директору учебного заведения. Глава школы предложил Кувшинниковой написать заявление об уходе, но в феврале этого не случилось, так как инцидент привлек внимание СМИ, а учительницу начали защищать родители. Но позднее она все равно ушла из школы.