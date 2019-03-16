Ученые выяснили, как мотивация влияет на питание и диету

Новое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии (UEA), показывает, что люди с позитивным настроем чаще едят здоровую пищу.

В исследовании изучалась мотивационная роль теории, называемой регулирующий фокус, на вовлеченность потребителей в сферу питания, то есть время и усилия, которые они вкладывают в анализ питания и поиск продуктов.

В нем также было проанализировано влияние знаний потребителей о питании и диетическом поведении на состав принимаемой еды.

Регулирующий фокус предполагает, что между людьми существуют фундаментальные мотивационные различия, связанные с двумя аспектами – стимулированием и профилактикой – и руководящие поведением. Люди, сфокусированные на стимуле, заинтересованы в достижении положительных результатов, например, ведя здоровый образ жизни, в то время как лица, нацеленные на профилактику, будут стремиться предотвращать негативные последствия, к примеру, избегая нездорового поведения.

Результаты, опубликованные в журнале Appetite, показывают, что акцент на стимулировании приводит к тому, что у потребителя возникает желание больше узнать о питании. К тому же он начинает корректировать свою диету, следуя советам от средств массовой информации, врачей, членов семьи или друзей. Сосредоточение внимания на профилактике не побуждало людей изучать информацию о питании.

Было также установлено, что эффект от концентрации на стимулировании в области питания был выше среди потребителей с высоким доходом. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эффект был гораздо выше среди мужчин, чем женщин, но авторы отмечают, что этого следовало ожидать, поскольку предыдущие исследования показали, что женщины сильнее интересуются о том, что они едят, независимо от их мотивационных различий.

Ведущий автор исследования Кишоре Пиллаи, профессор розничной торговли и маркетинга в Норвежской бизнес-школе UEA, отметил, что полученные результаты позволили создать представление о предпочтениях и поведении потребителей, связанных с питанием. Они также крайне важны для диетологов, особенно если учесть растущие показатели ожирения и таких заболеваний, как диабет.

«Если повысить акцент на стимулировании у потребителей, то это приведет к их большей вовлеченности в систему питания и повышению благосостояния», – сообщил профессор Пиллаи. «Хоть люди, ориентированные как на стимулирование, так и на профилактику, будут мотивированы поддерживать хорошее здоровье, первые с большей вероятностью станут использовать такие стратегии как изучение продуктов питания и поиск оптимальных вариантов».

«Потребительские решения, касающиеся поведения в отношении питания, могут привести к таким негативным последствиям, как болезни и ожирение, которые напрямую влияют на политику общественного здравоохранения. Ожирение можно предотвратить, и растущее участие потребителей в системе питания может помочь достичь нужных результатов», – заявил ученый.

«Потребители, скорее всего, получают советы по питанию из разных источников в своей повседневной жизни. Государственные учреждения могут поощрять рекламную деятельность и, в свою очередь, повышать вовлеченность людей в этой области посредством надлежащего информирования. Но, как показывают результаты этого исследования, эффективность подобного вмешательства будет варьироваться между группами с высоким и низким доходом и, вероятно, между мужчинами и женщинами».

Профессор Пиллаи добавил: «Учитывая проблемы ожирения и болезней, непосредственно связанные с нездоровым питанием, прямое влияние вовлеченности на пищевое поведение, продемонстрированное в этом исследовании, подчеркивает важность инвестиций в усилия по мотивированию людей следить за тем, что они едят».

В исследовании приняли участие 1125 потребителей, живущих на Тайване, где изменились привычки питания, а также произошло увеличение показателей ожирения и диабета. Участников опрашивали об их вовлеченности в сферу питания, знаниях о продуктах и корректировке диеты.