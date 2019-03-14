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Астрономия

NASA показало последнюю панораму марсохода Opportunity

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Специалисты НАСА разместили в сети Интернет финальную панорамную фотографию марсианской поверхности, которая была сделана ровером Opportunity.

На этой панораме, созданной из нескольких фотографий, можно увидеть внутреннюю часть склона западного вала кратера Эндевор. Марсоход сделал эти фотоснимки за несколько недель до ухода в спящий режим, произошедшего летом прошлого года.

Ранее специалисты космического агентства заявили, что в середине февраля предприняли несколько последних попыток по восстановлению связи с аппаратом, однако у них ничего не вышло. Контакт с ровером был потерян в июне 2018 года из-за сильной бури. Марсоход проработал около 15 лет, то есть в 55 раз превысил запланированный срок работы.

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