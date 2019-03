NASA показало последнюю панораму марсохода Opportunity

Специалисты НАСА разместили в сети Интернет финальную панорамную фотографию марсианской поверхности, которая была сделана ровером Opportunity.

На этой панораме, созданной из нескольких фотографий, можно увидеть внутреннюю часть склона западного вала кратера Эндевор. Марсоход сделал эти фотоснимки за несколько недель до ухода в спящий режим, произошедшего летом прошлого года.

📸 #ThanksOppy to our @MarsRovers mission for a stunning, final panorama of Perseverance Valley, Mars.

These photos were taken in May-June 2018 and include the last data from the rover— a «noisy,» full-frame image of a dark sky as a dust storm swept in: https://t.co/5MISYWPGSq pic.twitter.com/MG81rvIZlg

— NASA (@NASA) 13 марта 2019 г.