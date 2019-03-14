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Ученые назвали древнюю Землю адом

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Геофизики из Германии отметили, что на начальном этапе своего формирования Земля представляла собой настоящий ад, так как по всей ее поверхности бурлила раскаленная магма.

По словам исследователей, на нашей планете уже четыре с половиной миллиарда лет назад имелся океан, правда, он состоял не из воды, а из расплавленной магмы. Специалисты считают, что он возник в результате столкновения Земли с таинственным космическим объектом, размеры которого были сопоставимы с Марсом. Отмечается, что этот удар также привел к образованию Луны.

В глубину океан достигал нескольких тысяч километров. Для понимания происходивших в тот момент процессов эксперты создали компьютерную модель кристаллизации силиката, который является наиболее распространенным минералом в коре Земли. Оказалось, что из-за быстрого вращения планеты он кристаллизировался и охладил магму.

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