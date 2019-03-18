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НАУКА

Мысленная подготовка к началу работы не менее важна, чем отстранение от нее

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Исследования все чаще показывают, что способность сотрудника мысленно отрываться от работы в нерабочее время крайне важна для его благополучия. Однако новая научная работа, написанная в соавторстве с профессором Портлендского государственного университета (ПГУ), предполагает, что обратное тоже играет немаловажную роль: работники, которые способны мысленно присоединиться к рабочему процессу в утренние часы, выполняют его более эффективно.

Исследование, опубликованное в издании Journal of Management, показало, что планирование и моделирование предстоящего рабочего дня в уме чаще приводит к достижению поставленных целей, связанных с рабочим процессом. Во время мысленной подготовки сотрудники думают о том, что произойдет в течение дня, а также о задачах, которые необходимо выполнить, и о любых потенциальных проблемах. Они часто задумываются о поддержке и ресурсах, которые им могут понадобиться для выполнения тех или иных заданий.

«Мы знаем, что способность оторваться от работы в нерабочее время очень важна, потому что она дает массу положительных результатов, таких как повышение удовлетворенности жизнью и снижение риска выгорания», – отметила Шарлотта Фриц, соавтор и доцент кафедры производственно-организационной психологии в Колледже гуманитарных и естественных наук ПГУ. «Теперь нам нужно подумать о том, как помочь людям мысленно восстановить связь с рабочим процессом в начале их смены или дня, чтобы они могли добиться высоких результатов в течение рабочего дня и целиком погрузиться в работу. Недостаточно просто появиться на работе».

В ходе исследования было опрошено более 150 работников из широкого спектра отраслей, включая финансы, энергетику, государственное управление, информационно-коммуникационный сектор и сектор здравоохранения.

Фриц отметила, что мысленное погружение сотрудников в работу может меняться день ото дня и зависит как от человека, так и от его вида деятельности. Например, по ее словам, работники могут подумать о конкретных задачах, которые необходимо выполнить, за завтраком или в душе, мысленно обсудить разговор с руководителем во время поездки на работу или просмотреть список дел, стоя в очереди за кофе.
«Посредством мысленного присоединения сотрудники могут взяться за выполнение связанных с работой целей прямо в уме, сгенерировав положительный опыт, который позволяет им лучше вовлечься в работу», – заявила Фриц. «Благодаря вовлеченности работник более предан своей работе и получает дополнительную энергию на ее осуществление – все это является очень важным мотивационным опытом, который приводит к положительным результатам, как для сотрудников, так и для организаций. Они более удовлетворены работой, более преданы ей, больше наслаждаются рабочими задачами, выполняют их лучше и помогают с решением дополнительных дел».

Исследователи предполагают, что организациям необходимо разработать нормы и процедуры, которые должны помочь сотрудникам снова присоединиться к рабочему процессу. Речь идет о предоставлении работникам нескольких спокойных минут в начале дня, проведении короткого разговора о планировании предстоящего рабочего дня, побуждении их расставить приоритеты по наиболее важным целям или выдаче им большей автономии в работе для выполнения конкретных задач.

«Организациям нужны работники, которые активно вовлечены в работу, и их мысленное присоединение является ключевым фактором в этом вопросе», – добавила Фриц.

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