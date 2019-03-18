Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В СК прокомментировали сообщения об угрозах написавшей письмо Путину девочке

Дата:
Есть видео

В псковском управлении СК России заявили, что сведения, согласно которым местную девочку затравили односельчане из-за отправки письма Владимиру Путину, не имеют ничего общего с действительностью.

В конце предыдущего года 12-летняя школьница, проживающая в селе Томсино, отправила российскому лидеру письмо, в котором рассказала о низкой зарплате своей матери и попросила материальной поддержки для покупки мини-трактора. Кремль не отреагировал на просьбу, однако многие россияне узнали о бедственном положении девочки, поэтому начали высылать ей вещи и деньги. Односельчанам не понравилась подобная поддержка, поэтому они начали травить учащуюся средних классов.

Мать школьницы заявила, что жители села начали угрожать им и обвинять в мошеннических действиях. По ее словам, в Сети был также размещен фотоснимок ее обнаженной дочери. Однако в СК заявили, что на данный момент времени отсутствует какая-либо угроза здоровью или жизни девочки.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Instagram забанили одну из самых популярных белорусок
  2. Гаттузо прокомментировал потасовку между Кессье и Бильей
  3. Полиция проверит видео с девушкой, плюнувшей на двери ростовского храма

Эти новости могут вас заинтересовать

Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск

В Воронежской области разбился самолет Як-130

Полиция Паттайи отказалась отпустить Лесли и Рыбку под залог

В Новокузнецке мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках