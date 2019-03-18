В СК прокомментировали сообщения об угрозах написавшей письмо Путину девочке

В псковском управлении СК России заявили, что сведения, согласно которым местную девочку затравили односельчане из-за отправки письма Владимиру Путину, не имеют ничего общего с действительностью.

В конце предыдущего года 12-летняя школьница, проживающая в селе Томсино, отправила российскому лидеру письмо, в котором рассказала о низкой зарплате своей матери и попросила материальной поддержки для покупки мини-трактора. Кремль не отреагировал на просьбу, однако многие россияне узнали о бедственном положении девочки, поэтому начали высылать ей вещи и деньги. Односельчанам не понравилась подобная поддержка, поэтому они начали травить учащуюся средних классов.

Мать школьницы заявила, что жители села начали угрожать им и обвинять в мошеннических действиях. По ее словам, в Сети был также размещен фотоснимок ее обнаженной дочери. Однако в СК заявили, что на данный момент времени отсутствует какая-либо угроза здоровью или жизни девочки.