Ученые: маленькие дети рассматривают национальность с биологической точки зрения

Согласно новому исследованию психологов маленькие дети рассматривают национальную идентичность, отчасти, с биологической точки зрения. Данное восприятие уменьшается по мере взросления. Но, несмотря на изменение взглядов на национальность с возрастом, ученые предполагают, что корни националистических настроений устанавливаются именно в детстве.

«Когда дети растут, они продолжают думать, что национальность человека является стабильным аспектом их идентичности, не связанным с биологией, но, тем не менее, являющимся частью их личности и выходящим за рамки обычного гражданства», – объясняет Андрей Кимпьян, доцент кафедры психологии Нью-Йоркского университета и ведущий автор исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology: General. «Можно предположить, что националистические настроения, наблюдаемые среди взрослых, могут быть частично связаны с психологическими процессами, которые происходят с детьми в течение их первых десяти лет жизни».

Первым автором исследования была Лариса Хуссак, которая на момент написания работы являлась докторантом Университета Иллинойса в Эрбана-Шампейн, а теперь занимает должность консультанта в EAB, аналитической фирме высшего образования.

Исследователи отмечают, что, несмотря на тенденцию к усилению глобализации во многих аспектах человеческой жизни, национальность остается мощным источником смысла жизни многих людей. Они ссылаются на опрос, проведенный в рамках американских национальных исследований выборов и показывающий, что 72% жителей США считают, что для них «очень важно» осознавать себя в качестве американцев. Кроме того, предыдущие исследования показали, что национальные группы формируют отношение их членов к другим людям. Например, более сильная национальная идентификация приводит к более негативному отношению к иммигрантам и представителям этнических меньшинств.

Учитывая влияние концепций национальных групп на то, как люди видят себя и других, Кимпьян и Хуссак стремились понять, как они представлены не только в умах взрослых, но и детей, а также развиваются ли эти идеи с течением времени.

Для этого они провели серию экспериментов, в которых участвовали американские дети в возрасте от 5 до 8 лет. Чтобы сравнить взгляды детей с мнением взрослых, которым в среднем было за тридцать, ученые использовали Amazon Mechanical Turk – инструмент, в котором пользователи получают вознаграждение за выполнение небольших задач. Он часто используется при проведении исследований в области поведенческих наук.

В этих экспериментах субъектам давали серию подсказок, направленных на анализ их взглядов на факторы, лежащие в основе национальной идентичности. Авторы исследования также пытались выяснить, что думают американские дети о преимуществах, которые они имеют в силу принадлежности к своей национальной группе. К примеру, считают ли дети, что неравенство в пользу их группы (то есть американцев) является законным и справедливым.

В целом, результаты показали, как дети и взрослые видят свое членство в национальной группе: оно стабильно и не может быть отброшено, информирует о поведении человека и его предпочтениях, а его значение выходит за рамки формального гражданства.

И все же имелись различия в развитии. Маленькие дети с большей вероятностью предполагали, что национальная идентичность имеет физическую или биологическую основу – то, что может быть обнаружено в теле человека и передано из поколения в поколение. Тем не менее, большинство детей старшего возраста так уже не считали, а среди взрослых процент и вовсе оказался незначительным.

«Эта работа может помочь понять текущие социально-политические тенденции, в которых национальные интересы получают приоритет над глобализацией и космополитизмом», – добавляет Кимпьян.