Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой

Компания Xiaomi представила публике совершенно новый смартфон Mi 9.

Сообщается, что первоначально продажи начнутся в Китае, а после новинка поступит в дилерские магазины других стран. О том, когда он попадет на полки российских магазинов, не сообщается. Стоимость флагманского смартфона будет варьироваться от 450 до 600 долларов.

Mi 9 разработан на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Объем памяти составит 256 Гб. Гаджет будет доступен с 6 и 12 гигабайтами оперативки. Основная камера трехмодульная с разрешением 48 Мп объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, а фронтальная камера – 20 мегапикселей. Благодаря таким показателям, смартфон вошел в тройку гаджетов с лучшими камерами.

Смартфон Xiaomi Mi 9 заряжается всего 40 минут с помощью простой зарядки и час с помощью беспроводной.