Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой

Дата:
Есть видео

Компания Xiaomi представила публике совершенно новый смартфон Mi 9.

Сообщается, что первоначально продажи начнутся в Китае, а после новинка поступит в дилерские магазины других стран. О том, когда он попадет на полки российских магазинов, не сообщается. Стоимость флагманского смартфона будет варьироваться от 450 до 600 долларов.

Mi 9 разработан на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Объем памяти составит 256 Гб. Гаджет будет доступен с 6 и 12 гигабайтами оперативки. Основная камера трехмодульная с разрешением 48 Мп объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, а фронтальная камера – 20 мегапикселей. Благодаря таким показателям, смартфон вошел в тройку гаджетов с лучшими камерами.

Смартфон Xiaomi Mi 9 заряжается всего 40 минут с помощью простой зарядки и час с помощью беспроводной.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Названа стоимость топовой версии Samsung Galaxy S10+ с 12 ГБ ОЗУ
  2. На Apple подали в суд за убийство человека из-за возгорания iPad
  3. Xiaomi показала изображения флагманского смартфона Mi 9

Эти новости могут вас заинтересовать

Эксперты: Xiaomi занимается зомбированием покупателей

Глава Apple Тим Кук признался в зависимости от iPhone

Motorola 1 февраля покажет обновленную версию смартфона Moto X4

В Сети опубликована схема гибкого экрана для нового iPhone

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP