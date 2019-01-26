Таяние ледников раскрыло спрятанный на 40 000 лет ландшафт

Таяние ледников в канадской Арктике раскрыло ландшафты, которые были спрятаны подо льдом в течение последних 40 000 лет. Ученые также отмечают, что этот регион, возможно, переживает свое самое теплое столетие за 115 000 лет. Соответствующее исследование было проведено в Колорадском университете в Боулдере.

В научной работе, опубликованной сегодня в журнале Nature Communications, специалисты использовали радиоуглеродное датирование, чтобы определить возраст растений, собранных на краях 30 ледяных шапок, расположенных на острове Баффинова Земля, к западу от Гренландии. В последние десятилетия эта область переживает значительное потепление в летний период времени.

«В настоящее время Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем остальная часть земного шара, поэтому нет ничего странного в том, что ледяные шапки и ледники реагируют на глобальное потепление гораздо быстрее», – отметил Саймон Пендлтон, ведущий автор материала и доктор наук в Институте исследований Арктики и Альп (INSTAAR) при Колорадском университете.

Баффинова Земля является пятым по величине островом в мире, в котором преобладают глубоко надрезанные фьорды, разделенные возвышенностями и горельефными плато. Тонкий, холодный лед плато действует как естественный морозильник, сохраняя древние мхи и лишайники в их первозданном виде на протяжении тысячелетий.

«Мы отправились в путешествие к отступающим ледникам, взяли образцы вновь раскрывшихся растений, которые сохранились в первоначальном состоянии, и провели их радиоуглеродный анализ, чтобы понять, когда лед в последний раз накрывал эту область. Поскольку мертвые растения эффективно удаляются из ландшафта, использованный нами способ датирования позволил определить, когда в последний раз лето было настолько же теплым, как сейчас», – отметил Пендлтон.

В августе исследователи собрали 48 образцов растений из 30 различных ледяных шапок острова Баффинова Земля, охватывающих разный диапазон высот и локаций. Они также взяли образцы кварца с каждого участка, чтобы дополнительно определить возраст и историю ледяного покрова выбранной зоны.

После этого образцы были обработаны, а в лабораториях Института исследований Арктики и Альп, а также Калифорнийского университета в Ирвине был осуществлен радиоуглеродный анализ. В результате исследователи обнаружили, что эти древние растения на всех 30 ледяных шапках, вероятнее всего, были покрыты льдом в течение последних 40 000 лет.

«В отличие от биосферы, которая потратила последние три миллиарда лет на разработку схем, чтобы избежать воздействия изменения климата, у ледников нет стратегии выживания. Они полностью зависят от летней температуры. Если лето оказалось теплым, то они немедленно отступают, а если холодным – наступают. Это делает их одним из самых надежных факторов, указывающих на изменение летней температуры», – заявил Гиффорд Миллер, автор исследования и профессор геологических наук в Колорадском университете.

Если взять данные о температуре, полученные с помощью ледников в Баффиновой Земле и Гренландии, то можно увидеть, что нынешнее столетие является самым теплым для региона за последние 115 000 лет. Остров и вовсе может полностью освободиться ото льда в течение следующих нескольких веков.

«Обычно ожидаешь увидеть растения разных возрастов в различных топографических условиях. К примеру, в местах с возвышенностями дольше удерживается лед. Однако величина потепления оказалась настолько высокой, что лед тает почти повсюду», – добавил Пендлтон.

«Мы не видели ничего подобного в прошлом», – заявил в конце специалист.