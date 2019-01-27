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АВТО

На eBay продают простоявший 40 лет в гараже седан Maserati

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категория: АВТО

Необычное объявление появилось на онлайн-сервисе eBay – один из пользователей решил продать машину Maserati Quattroporte Tipo, которая простояла в гараже около 40 лет.

Уникальное авто, выпущенное 52 года назад, имеет пробег почти 79 тысяч километров. Его владелец хочет получить за ретромобиль как минимум 40 тысяч долларов (почти 2, 7 миллиона). По словам продавца, данная модель входит в ограниченную серию ручной сборки. Всего компания выпустила 760 подобных автомобилей.

Данный автомобиль оборудован 8-цилиндровым мотором объемом 4,1 литра и мощностью 264 «лошадки». Он работает вместе с 5-скоростной МКПП ZF. Несмотря на возраст, данный седан имеет дисковые тормоза, стабилизатор осей и другие подобные опции.

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