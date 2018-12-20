Являются ли религиозные убеждения покойного Стивена Хокинга типичными для ученых из Великобритании?

Покойный Стивен Хокинг, как известно, не верил в Бога. Как и знаменитый Ричард Докинз. Но характерно ли это для большинства ученых из Великобритании?

В новом исследовании ученые из Университета Рейса, Барухского колледжа и Университета Западной Виргинии, обнаружили, что ученые действительно значительно менее религиозны, чем все население в целом.

Кроме того, американские ученые из элитных университетов с большей вероятностью никогда не посетят религиозные службы, чем их коллеги из менее престижных школ. Исследование также показывает, что биологи чаще не ходят на религиозные мероприятия, чем физики.

В статье «Религиозность ученых-академиков в Соединенном Королевстве: оценка роли дисциплины и статуса учебного заведения» используются данные, собранные в ходе опроса биологов и физиков, работающих в элитных и не престижных учреждениях, поскольку прошлые исследования показали, что это различие может иметь отношение к пониманию различий в религиозности. Исследователи также заинтересовались тем, как американские ученые, особенно из элитных школ, соотносятся с населением, имеющим определенные религиозные убеждения.

Исследователи обнаружили, что в то время как лишь 18 процентов жителей США заявили, что не верят в Бога, 45 процентов американских ученых ответили так же. Кроме того, специалисты выяснили, что сотрудники элитных заведений (классификация основана на количестве публикаций, сделанных учреждением, открытых рейтингах и инсайдерской информации) почти в два раза реже посещают религиозные службы, чем их коллеги из неэлитных школ.

Элейн Ховард Эклунд, заведующая кафедрой социальных наук им. Герберта С. Отри, профессор социологии, директор программы по вопросам религии и общественной жизни Университета Рейса и ведущий автор исследования, отмечает, что элитные ученые представляют собой передний край секуляризирующего воздействия науки.

«Люди, которые работают в самых элитных учреждениях, могут чувствовать на себе непропорциональное культурное давление, приводящее к секуляризации. В результате, если используемые ими методы или тип мышления конфликтуют с религией, то у этих ученых начинает быстро рушиться религиозная вера», – отметила Эклунд.

Эклунд добавила, что такие результаты могут также оказаться продуктом социальных сил, а не интеллектуальных.

«Это различие может быть последствием того, как общественность воспринимает ученых в национальном контексте, в котором некоторые группы меньшинств, к примеру, могут создать проблемы при преподавании теории эволюции», – заметила специалист.

«Ученые элитных заведений демонстрируют меньшую религиозность, так как могут считать, что, будучи элитными специалистами, им положено быть менее религиозными, чтобы соответствовать профессиональному идеалу. Те, кто не относятся к элите и находятся за пределами этого идеала, испытывают меньше социально-культурного давления на себе, поэтому и оказываются более религиозными», – сообщила Эклунд.

Соавтор исследования Кристофер П. Шейтл из факультета социологии и антропологии Университета Западной Виргинии отметил, что это может также объяснить, почему британские биологии в 2,5 реже посещают религиозные службы, чем британские физики.

«Вполне возможно, что британские биологи обеспокоены тем, что если их увидят в качестве активных верующих, то это может навредить их репутации как профессионала», – заявил Джаред Пайфер, доцент кафедры менеджмента в Барухском колледже.

«Эта норма может оказаться результатом исторических и общественных конфликтов, относящихся к таким вопросам, как эволюция и исследование стволовых клеток, которые наиболее часто связаны с биологическими науками», – добавила Эклунд.

Исследователи надеются, что их работа поможет лучше понять социальные аспекты между наукой и религией за пределами традиционной ориентацией на одним лишь Соединенные Штаты.