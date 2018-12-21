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АВТО

Honda назвала дату премьеры вседорожного Civic Versatilist

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категория: АВТО

Японский автопроизводитель Honda в следующем месяце покажет вседорожный вариант хэтчбека Civic, который получит расширенный просвет и защитный обвес.

Официальный дебют новинки произойдет на Токийском мотор-шоу. Если судить по опубликованному рендеру, то к главным особенностям автомобиля можно отнести увеличившийся клиренс и дополнительный обвес из пластика. К тому же на нем установлены крупные колеса и оригинальные накладки, находящиеся на дверях.

Технические характеристики Civic Versatilist неизвестны. Однако обычная версия на европейском рынке оснащается 1,0-литровым двигателем, выдающим 127 «лошадок», и мотором объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 180 «лошадей». Не исключено, что новый вариант авто будет оборудоваться теми же силовыми агрегатами, которые могут работать вместе с вариатором или 6-скоростной МКПП.

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