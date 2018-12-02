Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление своих фанатов

Иосиф Пригожин, беседуя с сотрудниками радиостанции «Говорит Москва», назвал «лохами» фанатов, которые подпевали на одном из выступлений Сергея Шнурова.

Так категорично продюсер отнесся к нецензурным выражениям, присутствующим в творчестве группы «Ленинград». Свои слова Пригожин резюмировал предложением штрафовать за подобное на крупные (от 10 миллионов рублей) суммы.

Его слова Сергей Шнуров прокомментировал очередным стихотворным посланием:

«Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Будут слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну, прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни — мат на мате,

Да ещё с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется».