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В ФОКУСЕ

Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление своих фанатов

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категория: В ФОКУСЕ

Иосиф Пригожин, беседуя с сотрудниками радиостанции «Говорит Москва», назвал «лохами» фанатов, которые подпевали на одном из выступлений Сергея Шнурова.

Так категорично продюсер отнесся к нецензурным выражениям, присутствующим в творчестве группы «Ленинград». Свои слова Пригожин резюмировал предложением штрафовать за подобное на крупные (от 10 миллионов рублей) суммы.

Его слова Сергей Шнуров прокомментировал очередным стихотворным посланием:

«Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Будут слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну, прям как в каземате,
И во славу, несомненно, божию.
У меня ж, как в жизни — мат на мате,
Да ещё с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.
Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.
Забираю все слова обратно я.
Пусть камыш здесь больше не колышется».

В последнее время Сергей Шнуров многие значимые в России события сопровождает публикацией стихотворений собственного сочинения, посвященные заданной теме.

5-го ноября певец опубликовал стихотворение, посвященное свердловской чиновнице, резко высказавшейся о детях, а 6-го – показал подписчикам творчество на тему группового изнасилования женщины-дознавателя в Уфе.

Ранее Сергей также сравнил храмы с борделями в стихотворной форме.

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