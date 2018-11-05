Шнуров написал матерный стих о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе

Сергей Шнуров, лидер известного музыкального коллектива «Ленинград», разместил новое стихотворение на своей страничке в социальной сети, которое решил посвятить групповому изнасилованию девушки-дознавателя коллегами в Уфе.

В новом творении российского певца много матерных слов. С помощью них он жестко осуждает действия начальников полиции, подозреваемых в совершении зверского преступления, а также сравнивает их с животными. Солист «Ленинграда» добавил, что последствия данного происшествия гораздо значительнее, чем может показаться на первый взгляд, так как насильники «начали с бабы», а могли закончить народом. Но при этом в конце стиха Шнуров сообщил, что хоть некоторых и посадят, однако общая обстановка в стране не поменяется.

Ранее сотрудница уфимского отдела МВД, занимающегося миграционными вопросами, обвинила трех своих коллег в изнасиловании. По словам девушки, в ночь на 30 октября ее позвал в кабинет глава отделения. В нем были еще двое мужчин, являвшихся руководителя других отделов МВД в Республике Башкортостан. Они почти тут же набросились на нее и сексуально надругались над ней на протяжении нескольких часов. Обвиняемые полицейские были недавно освобождены от своей службы.