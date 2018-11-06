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В ФОКУСЕ

Шнуров посвятил стих высказавшейся о детях свердловской чиновнице

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категория: В ФОКУСЕ

Сергей Шнуров, лидер музыкального коллектива «Ленинград», на своей страничке в социальной сети разместил очередное стихотворение, которое на этот раз было посвящено скандальному высказыванию Ольги Глацких, чиновнице из Свердловской области.

В своем новом творении солист группы назвал девушку «вещей Ольгой» и выразил ей «слова благодарности» за то, что она решила прямо высказать мысли касательно политики государства. Он также с иронией назвал себя и всех россиян «биомассой», родившейся без какой-либо цели и во всем этом «виноваты наши предки».

Напоминаем, что ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой демонстрируется встреча Ольги Глацких, глава отделения, занимающегося молодежной политикой в регионе, со школьниками Кировграда. При разговоре с волонтерами она отметила, что молодежь все чаще думает о том, что государство все им должно, однако, по ее мнению, долг висит на родителях, так как страна не просила их рожать детей.

Евгений Куйвашев, глава региона, отметил, что высказывание чиновницы носит некорректный характер и в местном правительстве с ней никто не согласен. Он также дал обещание разобраться в этом вопросе. Государственная дума тоже раскритиковала заявление Глацких.

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