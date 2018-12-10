Полнолуние в декабре 2018 года: «Холодная луна» знаменует начало зимы

Декабрьское полнолуние, называемое полной холодной луной, наступит 22 декабря, на следующий день после того, как Альдебаран, самая яркая звезда в созвездии Тельца, совершит близкий к нашей системе проход.

Согласно официальным данным NASA полнолуние начнется 22 декабря в 17:49 часов по Гринвичу. Луна появится в созвездии Тельца и взойдет примерно через 15 минут после захода солнца. Полная луна происходит на следующий день после зимнего солнцестояния. В последний раз полнолуние совпало с солнцестоянием в 2010 году, а в следующий раз это произойдет только в 2094 году.

За одну ночь до того, как луна станет полной, люди смогут увидеть на ночном небе, как естественный земной спутник практически вплотную прижимается к яркой звезде Альдебаран. По информации «НАСА», в 07:31 часов по Гринвичу 21 декабря луна будет иметь ту же небесную долготу, что и Альдебаран – это явление называют конъюнкция. Учитывая поздний восход солнца зимой и ранние закаты в Северном полушарии, момент конъюнкции будет виден наблюдателям по всей территории Соединенных Штатов, начиная с дальнего запада и заканчивая Гавайскими островами, где солнце поднимется уже 20 декабря.

Те, кто проживают в большей части Европы, не смогут увидеть саму конъюнкцию, так как это произойдет уже после того, как луна исчезнет с небосвода 21 декабря. К примеру, в Лондоне луна садится в 06:09 часов или за 22 минуты до начала явления. В Исландии луна пропадает в 08:58 часов по местному времени, примерно через 1,5 часа после конъюнкции (солнце там в этот день появится только в 11:22).

Полнолуние, как правило, оказывается настолько ярким, что нередко затмевает собой менее яркие объекты на ночном небе. Фактически полная луна способна отбрасывать четкие тени от предметов, а ее света бывает достаточно для чтения. Тем не менее, на декабрьском небе компанию луне составят несколько планет, которые пройдут довольно близко друг к другу, создав тем самым благоприятные условия для наблюдения за иными телами.

По сообщению портала In-the-Sky.org, одной из таких пар окажется Юпитер и Меркурий – они встанут рядом за день до полнолуния 21 декабря в 09:41 по Североамериканскому восточному времени. Эти планеты пройдут в пределах 1 градуса друг от друга. Из Нью-Йорка эти объекты увидеть будет трудно, так как они окажутся близко к горизонту. Данная пара разместится перед солнцем примерно в 05:40 утра, однако само светило взойдет лишь через 1,5 часа.

Увидеть соединение Юпитера и Меркурия будет намного легче ближе к экватору. Например, в Пуэрто-Рико обе планеты поднимутся на 14 градусов по отношению к горизонту, когда солнце окажется на 6 градусов ниже него. Однако сделать это нужно до так называемого гражданского рассвета, когда небо настолько светлое, что в нем трудно различить даже самые яркие планеты.

В ночь полнолуния Марс будет виден после захода солнца в западной части неба. Тем, кто собирается наблюдать за ним в Нью-Йорке, стоит знать, что он взойдет на небосводе в 11:39 утра и зайдет в 11:17 вечера, оказавшись при этом в созвездии Рыб. Примерно в 6 часов вечера, уже после захода солнца в восточной части США, планета будет находиться на 45 градусов выше горизонта – ее удастся определить по характерному для нее красному оттенку.

Тем временем Венера украсит предрассветные небеса, появившись в 03:29 утра и достигнув высоты в 26 градусов за час до восхода солнца (произойдет в 07:17 утра). Планета имеет достаточную яркость, чтобы ее удалось различить даже в светлых участках неба.

22 декабря Сатурн взойдет в 07:59 утра и сядет 05:10 вечера. Это означает, что при восходе луны данная планета окажется в нижней части небосвода, всего на 3 градуса выше западного горизонта. Поэтому увидеть ее получится только при ровном горизонте и ясной погоде.

Остальные планеты не будут виды в дни полнолуния, так как окажутся ниже горизонта. Единственным исключением является Уран, который будет находиться в восточной части неба примерно в 28 градусах над горизонтом в созвездии Овна. Однако Уран трудно будет различить без бинокля или небольшого телескопа, так как он обладает малой яркостью.

Полнолуние произойдет в то же время, что и ежегодный метеоритный поток Урсиды. Он был назван в честь созвездия Большой Медведицы, так как, скорее всего, произошел именно оттуда. Исходная точка метеоритного дождя появится в 30 градусах над северным горизонтом, однако полная луна затруднит обнаружение метеоров.

Согласно Альманаху Старого Фермера, декабрьское полнолуние часто называют полной холодной луной и нетрудно понять почему, если вы проживаете в Северной Америке или Европе. В то время как названия для полной луны в Соединенных Штатах и Канаде были адаптированы с позиции коренных американцев, у других народов Америки имелись разные наименования и традиции.

Специалисты Проекта грамматики коренных народов Онтарио отмечают, что оджибве (ли анишнабег) называли это явление Мнидунами Джизис, Большой Дух Луны или Голубая Луна (не путайте с «голубой луной», которая является вторым полнолунием за один календарный месяц). Кри называли его Титхикопивиписим или Лунной Изморозью.

Народ Хайда из Тихоокеанского северо-запада называл полнолуние в декабре Снежной Луной, в то время как Тлинкит именовали его Shanáx Dís, что означает «нерожденные тюлени получают волосы».

В китайском традиционном лунном календаре декабрьское лунное время начинается в одиннадцатом месяце года. Он называется Dōngyuè, что означает «зимний месяц» и знаменует собой зимнее солнцестояние. Фактически месяц начинается 6 декабря, так как лунный и солнечный календари не синхронизированы.