Kia рассказала о российских комплектациях нового универсала Ceed

Представители южнокорейской компании Kia раскрыли сведения о комплектациях и моторах модели Ceed текущего поколения, которые вскоре появятся на российском рынке.

Официальные дилеры получат данный универсал уже в следующем месяце. Объем его багажника равен 625 литрам. К тому же можно установить на задней двери электропривод в качестве дополнительной опции. Что касается силовых агрегатов, то они идентичны хэтчбеку. Начальным мотором окажется двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 100 «лошадок», работающий вместе с обычной МКПП. Самые дорогостоящие модификации оснащаются 1,4-литровой установкой, выдающей 140 «лошадей» и идущей с 7-ступенчатым «роботом».

Приобрести можно будет шесть модификаций новинки. Начальная комплектация под названием Classic будет иметь монохромный экран, ABS, кондиционер, подогрев внешних зеркал и датчик света. К тому же на ней появится комплекс, помогающий стартовать на подъеме, и система стабилизации. В «топовой» версии Premium+ появится цветной дисплей парктроник, адаптивный круиз-контроль и множество других современных опций. Стоимость модификаций будет раскрыта ближе к началу их продаж.