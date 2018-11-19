ВМС США ограничили шумовую деятельность для защиты исчезающих видов китов

Военно-морской флот США согласился ограничить свои шумовые учебные действия в некоторых частях Атлантического океана, чтобы помочь в спасении находящихся под угрозой исчезновения северных гладких китов.

Множество видов китов, общая численность которых не превышает 500 существ, находятся на грани вымирания. Эксперты предупреждают, что если ничего не изменится в будущем, то уже к 2040 году они полностью исчезнут с лица Земли. Американские ВМС решили сократить часть своей деятельности в данном регионе из-за опасений, что они могут способствовать вымиранию китообразных.

В издании Navy Times сообщают, что военно-морской флот США собирается ограничить применение активного гидролокатора и осуществление глубинных взрывов вдоль некоторых частей Восточного побережья, начиная с середины ноября. Согласно газете Virginian-Pilot большая часть запретной зоны находится в 50 милях (около 80 километрах) от береговой линии, однако в некоторых местах она простирается на 100 миль (около 160 километров) от побережья Флориды.

Другой активностью, которую согласились ограничить ВМС, являются ударные испытания. Во время них несколько тонн взрывчатки подрывают под водой неподалеку от нового боевого корабля, чтобы проверить его прочность в военное время. Данные тесты чаще всего проводят возле берегов Флориды. В ВМФ решили больше не проводить их в рабочей области Джэксонвилла в период с 15 ноября по 15 апреля. Именно в этот отрезок времени на свет появляются новые северные гладкие киты.

Северные гладкие киты – это семейство усатых китов, которые процеживают попадающую в их пасть пищу с помощью китового уса. Они питаются крилью (мелкие морские планктонные ракообразные). Гладкие киты длительное время были главной добычей китобоев, поэтому уже в XIX веке они оказались на грани вымирания.

Однако когда охота на них оказалась под запретом, им не удалось восстановить свою численность, как многим другим видам китов. Согласно последним оценкам специалистов в мире осталось около 430 особей северных гладких китов, причем лишь 100 самок способны к размножению. Они многим известны как «городские киты», так как склонны держатся береговой линии – из-за данной привычки они становятся уязвимыми для столкновений с кораблями.

Военно-морской флот США своими действиями временами создает довольно много подводного шума – его генерируют как обычные испытания кораблей, так и учения по противодействию подводным лодкам. Наибольший вред китам, по мнению активистов-экологов, наносит активный сонар. Он осуществляет передачу звуковых волн через океан, отражающихся от подводных объектов, позволяя тем самым обнаруживать субмарины врага. Мощность этих шумов иногда достигает 235 децибел, поэтому они могут нанести значительный ущерб китам – некоторых из них эти звуки доводят до смерти.

В рамках спасения китов боевые корабли ВМФ США будут отправлять сообщения коммерческим судам о местонахождении скоплений китообразных существ.

Во флоте часто не соглашаются с защитниками окружающей среды, настаивающими на то, что использование ВМС активного гидролокатора и совершение ими подводных взрывов наносит вред китам, вызывая у них физические травмы и оказывая негативное влияние на их социальное поведение. Однако в конечном итоге ВМФ США все же внедрил некоторые меры по защите китов, пойдя на компромисс с экологами.

Новые ограничения на военные учения были разработаны в связи с тем, что американские ВМС вновь всерьез взялись за противостояние вражеским подводным лодкам. Увеличение угрозы со стороны военно-морского флота Китая и российских крылатых ракет привело к необходимости переориентирования флота на обнаружение, отслеживание и уничтожение субмарин противника. Российские подлодки с крылатыми ракетами класса «Борей» считаются весьма серьезной угрозой безопасности США, поэтому Пентагон решил реактивировать второй флот времен Холодной войны, который должен будет заняться этой проблемой.