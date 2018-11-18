Перед Берлускони замаячило новое испытание

Скандально известный бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скоро должен будет предстать перед судом за то, что он якобы заплатил свидетелю взятку, чтобы тот дал ложные показания об его пресловутых вечеринках.

Судья в южном городе Бари в минувшую пятницу назначил первое судебное слушание по обвинению в лжесвидетельстве. Оно должно будет пройти 4 февраля 2019 года.

Данное дело возвращает нас в 2008-2009 годы, когда молодой и амбициозный бизнесмен Джампаоло Тарантини приводил девушек из службы эскорта на вечеринки, проходившие в резиденциях Берлускони, расположенные в Риме и Сардинии.

Тарантини в настоящий момент времени подает апелляцию на ранее полученный восьмилетний срок за приобретение проституток для Берлускони.

Бывшего премьер-министра и одного из самых богатых бизнесменов Италии обвиняют в том, что он платил Тарантини, чтобы тот молчал о наиболее неприятных деталях его вечеринок.

Прокуроры отмечают, что Берлускони предоставил Тарантини «сотни тысяч евро, юридическую помощь и работу», чтобы тот дал ложные показания в суде.

Берлускони уже подвергался судебному преследованию за подкуп свидетелей в Милане, Сиене, Риме и Турине. Каждый раз он якобы платил людям, чтобы те молчали о так называемых «бунга-бунга» вечеринках.

Медиа-магнат никогда не опровергал информацию о том, что он дает деньги людям, однако всегда отмечал, что речь идет об обычной материальной помощи. По его словам он помогает семьям с детьми, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию.

«Мы уверены, что после судебного разбирательства господин Берлускони будет быстро оправдан», – цитирует газета Repubblica слова адвоката Берлускони Никколо Гедини.

Парламент сместил Берлускони с должности премьер-министра Италии в ноябре 2011 года из-за его упавшей репутации, скандального правления и паники на финансовых рынках, подтолкнувших Италию к дефолту.