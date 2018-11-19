США предложили Украине списанные фрегаты Oliver Perry

Америка отправила Украине предложение по передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Информацию об этом сообщает «Пятый канал», ссылаясь на слова представителя ВМС ВСУ Игоря Воронченко.

Сообщается, что украинской стороне поступило предложение по получению фрегатов, которые были списаны в Америке в 2013-2015 годах.

На данный момент Украина не приняла окончательного решения. Ведется подсчет стоимости обслуживания суден с учетом их износа. Как отметил Воронченко, ежегодно на обслуживание корабля данного типа потребуется не менее 25 миллионов долларов.

В прошлом месяце ряд СМИ сообщили о том, что на Украину могут поставить корабли в рамках программы по продаже военной техники неиспользуемой США.

Это не первая военная техника, которую Украина может получить от Америки. В сентябре текущего года украинская сторона приняла от США два патрульных катера класса Island. Торжественная церемония состоялась в американском Балтиморе. На мероприятии присутствовал украинский президент Петр Порошенко.