Правительство США определило количество страдающих от аутизма детей

Сколько американских детей страдает от аутизма? Правительство США решило ответить на этот вопрос, проведя как минимум три исследования, и согласно его последней оценке данное заболевание встречается у каждого 40-го ребенка. Однако это не значит, что цифры растут.

Новое значение, опубликованное в понедельник в журнале Pediatrics, было получено в одном из трех периодических отчетов, используемых правительством для оценки показателей аутизма. Эта цифра выше, чем показатель другого исследования, размещенного в начале текущего года. Однако в них используются разные методы подсчета и измеряются различные категории детей, поэтому результаты не сопоставимы друг с другом.

«Поскольку в мире все еще не существует универсального медицинского теста, расстройства аутического спектра зачастую относят к наиболее трудным для отслеживания состояниям», – отмечают исследователи из правительства в опубликованной ими статье.

По словам ученых, в действительности аутизм проявляется в следующих пределах: от 1 ребенка среди 59 детей и до 1 ребенка среди 40 детей. Данные были взяты из трех соответствующих исследований.

«Все вносят разную информацию, помогая нам сформировать более полную картину», – отметил Майкл Коган, ведущий автор нового отчета, составленного федеральным агентством Управление ресурсами и службами здравоохранения США.

Различные отчеты за последние годы показали, что значения аутизма постепенно увеличиваются. Эксперты считают, что это происходит в основном из-за возможности установки более ранних диагнозов, расширения определения и большей осведомленности людей. Однако они не исключают, что существуют неизвестные факторы, приводящие к росту данных показателей.

Ниже представлено краткое изложение трех исследований:

– Последняя оценка основана на опросе примерно 43 000 родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет. Им был задан вопрос о том, диагностировали ли у их ребенка расстройство аутического спектра (формальное название, охватывающее как легкие, так и тяжелые случаи аутизма). В 2016 году опрос был проведен в Интернете; раньше его проводили по телефону и он показывал более высокие значения, но исследователи говорят, что результаты не сопоставимы. В итоге было выяснено, что около 1,5 миллиона детей в США имеют аутизм – это 2,5 процента или 1 ребенок из 40.

– Центры по контролю и профилактике заболеваний США собирают репрезентативные данные из личных интервью. В 2016 году они тоже опросили родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет о диагностировании аутизма. Результаты оказались немного выше, чем в прошлые годы, однако не сильно отличались от оценки 1 из 40.

– Центры по контролю и профилактике заболеваний также используют систему отслеживания 11 состояний, которая основана на школьных и медицинских данных, показывающих, как много детей соответствует критериям аутизма. Особое внимание уделяется 8-летним девочкам, так как большинство случаев диагностируются именно в этом возрасте. Отчет из этой сети, опубликованный в апреле, показал, что у 1 из 59 детей проявляется аутизм. Однако в некоторых местах эти показатели были значительно выше средних. Эта оценка считается самой строгой, однако ее нельзя соотнести на всю нацию в целом.

Autism Speaks, пропагандистская группа, входит в число организаций, которые в своих отчетах используют последнюю оценку. «Она считается нами более консервативной и точной, чем опросы родителей», – отмечает невролог Дин Хартли, старший руководитель группы.

Аутизм является нарушением развития, которое может включать в себя разные степени деградации речи и социализации.

Эксперты отмечают, что страдающие от аутизма дети лучше всего справляются с заболеванием при его ранней диагностики и лечении, однако некоторые врачи могут не заметить ранние симптомы, а родители попросту не знать о них.

Последнее исследование показало, что около трети детей с аутизмом, имеющих родителей, не получили нужного лечения, а у многих родителей возникли проблемы с обнаружением симптомов у своих детей. Доктор Стюарт Шапира отметил, что у агентства имеется бесплатное приложение для телефона Milestone Tracker, которое может помочь родителям определить задержки развития у своих детей.