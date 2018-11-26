Высокопоставленный чиновник ЕС присоединился к кампании против сексуального насилия

В рамках крупного саммита по Брекситу высшее должностное лицо Евросоюза продемонстрировало жест солидарности тысячам человек, планирующим принять участие в митингах против сексуального насилия.

Выступая на сцене, президент Европарламента Антонио Таяни размазал красную косметику под своим глазом, символизирующую насилие в семье, которому подверглись многие женщины.

«Насилие по отношению к женщинам неприемлемо. Я научился этому от своей матери и теперь учу тому же своих детей», – написал затем политик на своей страничке в Twitter.

Господин Таяни продемонстрировал свою поддержку в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Каждый год он отмечается 25 ноября. После этого стартует 16-дневная кампания, призывающая людей и организации бороться с любым проявлением сексуального насилия.

Согласно данным ООН эта акция затронет свыше трети женщин во всем мире, которые хотя бы раз подверглись насилию со стороны мужчин на протяжении всей своей жизни. Многие люди, поддерживающие это мероприятие, вышли на улицы с соответствующими плакатами и лозунгами.