Новый посадочный модуль повысит увлечение людей Марсом

В нашей Солнечной системе Марс является ближайшим родственником Земли. Он смог покорить людей тысячелетия назад. Однако увлеченность им наверняка возрастет еще сильнее после прибытия на него в понедельник посадочного модуля NASA под названием InSight.

InSight должен будет обеспечить нас еще более расширенными данными о внешней стороне Красной планеты. Все благодаря наличию у него механического бура, способного вырыть туннель глубиной 5 метров. Он сможет измерить внутреннее тепло Марса, а также зафиксировать землетрясения или метеоритные удары с помощью своего встроенного сейсмометра.

Ученые считают Марс загадочной капсулой времени. Он не настолько активен в геологическом плане как Земля, поэтому смог сохранить в себе большую часть своей ранней истории. Изучая сохранившееся сердце Марса, InSight сможет рассказать нам, как сформировались скалистые планеты Солнечной системы около 4,5 миллиарда лет назад и почему они оказались такими разными.

«Венера достаточно горячая, чтобы расплавить свинец. Поверхность Меркурия буквально выжигается Солнцем. Марс довольно холодный в данный момент времени. Но Земля является прекрасным местом для отдыха, поэтому нам бы очень хотело узнать, почему планеты так сильно отличаются друг от друга», – отметил ведущий ученый проекта Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.

На сегодняшний день Марс притягивает землян по многим причинам. Во-первых, он является «невероятно естественной лабораторией», так как добраться до него сравнительно легко, отмечает Лори Глазз, действующий директор NASA по планетологии. Во-вторых, когда-то он мог быть покрыт водой, поэтому на нем вполне могла существовать жизнь.

«Понимание того, как жизнь распространяется – или уже распространилась – по нашей солнечной системе является одним из важнейших вопросов, на который мы сейчас пытаемся дать ответ», – заявил Глазз в среду на пресс-конференции.

«Действительно ли мы одни в космосе? Были ли мы одиноки миллионы лет назад?», – добавил специалист. Через два года NASA собирается заняться поисками доказательств существования древней микробной жизни на Марсе.

В понедельник космическое агентство заявило, что кратер Езеро (Jezero Crater) станет местом посадки марсохода Mars 2020, который соберет образцы и запустит их обратно на Землю – они прибудут к нам в 2030-х годах. Древнее озеро и речная система кратера заполнены разнообразными скалами, что делает его потенциальным местом обитания жизни в далеком прошлом. То есть речь не идет о живых организмах, которые якобы до сих пор существуют на Красной планете.

Майкл Майер, ведущий научный сотрудник NASA по исследованию Марса, отметил, что марсианская поверхность слишком холодная и сухая, а также постоянно подвергается радиационной бомбардировке, поэтому на ней не может существовать жизнь.

Первые упоминания о Марсе датированы еще эпохой древнего Египта. Однако только в 19 веке человечество по-настоящему заинтересовалось этой планетой.

Итальянский астроном Джованни Скиапарелли начал отображать Марс в 1870-х годах и рассказал о том, что увидел на нем canali («каналы» в переводе с итальянского языка). Так как лишь недавно был завершен Суэцкий канал, то многие тут же начали считать, что речь идет об искусственно созданных каналах.

Масло в огонь подлил американский астроном Персиваль Лоуэлл, стоявший за созданием Обсерватории Лоуэлла в Аризоне и решивший, что эти каналы предназначены для транспортировки воды из полюсов для разумных цивилизаций, живущих возле экватора. Мысли Лоуэлла повлияли на Г. Г. Уэллса, автора книги «Война миров», выпущенной в 1898 году. Радиопередача 1938-го года, в которой озвучили некоторые моменты из произведения, ужаснула многих американцев, решивших, что на Землю вторглись марсиане.

Классический роман Рэя Брэдбери 1950-го года «Марсианские хроники» помог сохранить увлеченность людей Марсом. Теперь вернемся в настоящее, где Илон Маск, основатель SpaceX и американский миллиардер, всеми силами пытается реализовать одно из главных желаний человечества – создать постоянную колонию на другой планете.

Уже на прошлой неделе были названы имена для первых межпланетных кораблей и ракет-носителей американской компании: Starship («Звездолет») и Super Heavy («Супертяж»). Маск настолько увлечен Марсом, что надеется однажды умереть на нем, однако он заранее подчеркивает, что не от удара об его поверхность.

Хоть NASA и разрабатывает свои собственные пилотируемые миссии на Марс, однако оно решило заняться сначала Луной. По словам сотрудников агентства, орбитальный аванпост неподалеку от спутника может стать отправной точкой для приземления на Луну или даже Марс. Колонизация данного объекта поможет в будущем создать колонию на другой планете.

По словам Томаса Зурбухена, начальника научных миссий «НАСА», все наблюдения и отчеты, полученные от роботов-исследователей на Марсе, помогут пионерам-первопроходцам, которые отправятся на Марс.

«Путешествие на Марс является мечтой и демонстрацией человеческих возможностей», – добавил руководитель проекта по разработке сейсмометра для InSight Филипп Лауд, работающий во французском космическом агентстве.