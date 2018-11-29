«Мини-плаценты» могут служить моделью ранней беременности

Исследователи отмечают, что новые «мини-плаценты» – клеточная модель ранней стадии плаценты – могут открыть окно в изучение ранней беременности и помочь в переосмыслении нашего понимания расстройств, возникающих в органах репродукции. Подробности этого нового исследования были опубликованы сегодня в журнале Nature.

Большинство беременностей прерываются из-за того, что эмбрион неправильно имплантируется в подкладку матки и не может в итоге образовать плацентарную привязанность к матери. Однако из-за сложностей изучения этого раннего периода нашего развития мы очень мало знаем о том, как происходит данный процесс и что в нем может пойти не так. Животные слишком сильно отличаются от людей, чтобы обеспечить ученых правильной моделью развития плаценты и имплантации.

«Плацента абсолютно необходима для поддержки ребенка, поскольку он растет внутри матери. Когда этот процесс не работает должным образом, могут возникнуть серьезные проблемы, начиная от преэклампсии и заканчивая выкидышем, что приводит к незамедлительным и пожизненным последствиям, как для матери, так и для ребенка. Однако наши знания об этом важном органе очень ограничены из-за отсутствия хороших экспериментальных моделей», – отмечает доктор Маргерита Турко, ведущий автор исследования из Кембриджского университета.

Попытки по выращиванию плацентарных человеческих клеток начались более 30 лет назад в отделении патологии, где профессора Эшли Моффет и Чарли Локке изучали клеточные активности в первые несколько недель беременности. Вместе с ведущим специалистом Люси Гарднер они нашли способы, как изолировать и охарактеризовать клетки плацентарного трофобласта. Эти методы в сочетании с системой органоидной культуры позволили создать миниатюрные функциональные модели ранней плаценты или «мини-плаценты».

За последние несколько лет значительно расцвела новая область исследований, в которой используются данные органоиды, часто именуемые «мини-органами». Они помогают понять биологию человека и природу его болезней. В Кембриджском университете, одном из мировых лидеров в области исследований органоидов, ученые используют органоидные культуры для выращивания различных миниатюрных версий человеческих органов.

В рамках исследования, профинансированного фондом Wellcome Trust и Центром исследований трофобластов, научная команда Кембриджа смогла вырастить органоиды, используя клетки ворсистых лососевидных структур, взятых из ткани плаценты. Эти органоиды трофобласта способны выживать в течение длительного периода времени, генетически стабильны и организованы в ворсоподобные структуры, которые выделяют основные белки и гормоны, влияющие на метаболизм матери во время беременности. Дальнейший анализ показал, что органоиды очень похожи на стандартные плаценты первого триместра. В действительности они настолько хорошо моделируют раннюю плаценту, что способны показать положительный результат в тесте на беременность.

Профессор Грэм Бертон, соавтор и директор Центра исследований трофобластов, который в прошлом году отметил свое десятилетие, заявил следующее: «Эти “мини-плаценты” основаны на десятилетних исследованиях и мы считаем, что они помогут преобразовать работу в этой области. Они сыграют важную роль, позволяя нам исследовать события, происходящие на самых ранних стадиях беременности, а также способные вызвать глубокие последствия для здоровья матери и ее потомства. Плацента поставляет кислород и питательные вещества, необходимые для роста плода, и если он не сможет нормально развиться, то беременность может, к сожалению, закончится рождением недоношенного или мертвого ребенка».

Кроме того, органоиды могут пролить свет на другие тайны, связанные с взаимоотношениями между плацентой, маткой и плодом: почему, например, плацента способна защитить плод от некоторых инфекций, а другие, такие как Вирус Зика, без проблем проходят через барьер? Органоиды могут также использоваться для отбора безопасных лекарств, которые можно использовать на ранних сроках беременности.

В прошлом году эта же научная команда при поддержке Центра исследований трофобластов, сообщила о создании миниатюрных функционирующих моделей подкладки матки.

«Теперь, когда у нас имеются органоидные модели обеих сторон репродуктивной системы – плацентарная ткань и маточная ткань – мы можем наблюдать за тем, как они взаимодействуют друг с другом», – добавляет профессор Эшли Мофетт.

Профессор Моффет также недавно руководил исследованием, опубликованным в Nature и основанным на подходах геномики и биоинформатики, использовавшихся для отображения более 70 000 отдельных клеток на стыке матки и плаценты. Эта работа показала, как клетки сообщают друг другу об изменении иммунной реакции и возможности беременности.