Безопасны ли добавки и есть ли от них польза?

В Сети вновь начали активно обсуждать тему диетических добавок, после того как в СМИ появилась новость о том, что человеку, принимавшему капсулы зеленого чая понадобилась пересадка печени. Многие пользователи вновь заинтересовались безопасностью добавок и их пользой для здоровья.

Когда Джим МакКантс начал принимать таблетки зеленого чая, он надеялся, что сможет тем самым стимулировать работу своего организма, но вместо этого препарат, судя по всему, нанес его печени настолько серьезный урон, что ему потребовалась срочная трансплантация данного органа.

Эксперты при этом отмечают, что случай, произошедший с господином МакКантсом, носит скорее единичный характер.

В Великобритании добавки подпадают под действия регуляторов ЕС, которые тщательно проверяют их безопасность и противопоказания, о которых сообщают их производители.

Проверенные добавки, купленные у компаний с хорошей репутацией, практически никогда не навредят организму человека, если следовать инструкциям производителя, отмечают врачи.

«Однако нельзя с полной уверенностью утверждать, что пищевые добавки абсолютно безвредны», – заявляет доктор Уэйн Картер из университета Ноттингема.

Если вы принимаете добавки в количествах, которые превышают рекомендуемый уровень, то будьте готовы к негативным последствиям.

В большинстве случаях избыточное количество добавок будет просто выведено из организма, однако существует немалый риск получить интоксикацию – сильнее всего этому подвержена печень, которая постоянно детоксифицирует вещества, которые мы потребляем.

«Некоторые люди начинают считать, что если тот или иной продукт полезен для их организма, то чем больше они его съедят, тем большую пользу получат. Однако в итоге пациенты могут лишь навредить сами себе», – отмечает доктор Картер.

По словам эксперта, если без разбора употреблять сразу несколько разных добавок в одно и то же время, то есть немалый риск отравиться или нанести вред здоровью.

Иногда они могут взаимодействовать друг с другом, то есть одна добавка может усиливать воздействие второй. Однако в некоторых случаях они содержат в себе один или даже несколько одинаковых питательных веществ, которые способны привести к возможному переизбытку тех или иных элементов для организма.

Есть также люди, которые менее эффективно усваивают определенные вещества, что тоже может повлиять на действие добавок. «Тут стоит добавить оговорку: принятие добавок может быть безопасно для широкой массы людей, однако не для всех», – отмечает доктор Картер.

Но существует ли хоть какая-то польза для здоровья от принятия этих препаратов?

Добавки для поддержания здоровья детей

Существуют некоторые добавки, которые признаны многими экспертами в качестве максимально полезных для населения.

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) рекомендуют принимать женщинам, собирающимся завести ребенка, пищевую добавку с фолиевой кислотой. Ее следует употреблять каждой беременной женщине вплоть до 12-й недели, чтобы предотвратить возникновение общих врожденных дефектов у младенцев.

Правительство на этой неделе заявило, что собирается проконсультироваться со специалистами по поводу добавления фолиевой кислоты в муку после очередных призывов экспертов сделать это как можно быстрее.

Добавки витамина D рекомендуют принимать младенцам и детям в возрасте от одного до четырех лет, а также людям, которые не часто подвергаются воздействию солнца. Речь идет о тех, кто редко выходят из дома или надевают одежду, закрывающую большую часть кожи. Остальным стоит пересмотреть необходимость приема добавок с этим витамином.

Отсутствие нужного количества витамина D, который мы в основном получаем от солнца, может привести к деформациям костей, например, к рахиту у детей, или к сильным болям в костях, вызванным заболеванием, называемым остеомаляция.

Доктор Бенджамин Джейкобс, консультант-педиатр в Королевской национальной ортопедической больнице, заявил: «Сто лет назад у большинства детей в Лондоне был рахит. Причиной этому стала отмена практики по предоставлению детям витаминной добавки».

Инъекция витамина K тоже предоставляется детям в течение первых 24 часов их жизни, чтобы предотвратить редкое, но серьезное расстройство крови.

«Постоянно развивающаяся наука»

Доктор Джейкобс отмечает, что добавки также важны для людей с ограниченными диетами или аллергией. Например, в NHS отмечают, что вегетарианцам может понадобиться добавка витамина B12, так как в естественном виде он встречается только в продуктах животного происхождения.

Впрочем, преимущества многих других добавок для основной массы населения все еще научно не доказаны. К примеру, в NHS заявляют, что большинству людей и вовсе не нужно принимать иные витаминные добавки, так как они могут получить все необходимые им минералы и витамины благодаря сбалансированной диете.

Польза от препаратов, содержащих рыбий жир, тоже не была подтверждена. В рекламе часто отмечают, что это вещество улучшает работу сердца и повышает мозговую активность, однако последние исследования показали, что оно в лучшем случае защищает сердце от некоторых заболеваний.

Сэм Дженнингс, директор Berry Ottaway & Associates Ltd и консультант, работающий с производителями добавок, отмечает, что наука о питании постоянно развивается, поэтому регулярно появляются новые данные о тех или иных веществах.

Она добавила: «На сегодняшний день точно известно, что польза от добавок не всегда будет очевидной для абсолютно всех людей – многое тут зависит от состояния человека и его текущих потребностей в различных питательных веществах».

Доктор Картер советует людям первым делом изучить все научные исследования, поддерживающие или критикующие конкретные добавки, а уже потом принимать решение об их употреблении.