Современные технологии помогают детям справиться со страхом от посещения врачей

Боль и страх, возникающие при лечении, могут нанести серьезную психологическую травму ребенку. Поэтому ряд технологических компаний придумали несколько способов, помогающих решить эту проблему.

Вакцинация спасает жизни, однако многие дети боятся игл. По этой причине в Бразилии решили воспользоваться технологиями виртуальной реальности (VR), чтобы помочь детям справиться со своим страхом. Проект VR Vaccine предполагает использование VR-шлемов и просмотр анимационных 3D-историй с участием героев в латах, защищающих свою землю от злодея.

Медсестра видит этот мультфильм на отдельном экране и старается синхронизировать сцены, показываемые в картине, со своими действиями: очищением кожи и вводом инъекции.

Проект был запущен аптечной сетью Hermes Pardini и направлен на поддержку кампаний по вакцинации населения. Местные дизайнерские студии VZLAB и Lobo занимаются созданием соответствующего контента.

«Благодаря этому проекту мы выяснили, что дети в основном боятся игл больше, чем самой боли», – отметил Луис Эвандро, директор VZLAB и Lobo.

«Поэтому в теории, если мы сможем заставить исчезнуть иглу, то пропадет и сам страх от укола. В итоге все закончится просто идеально», – добавил Эвандро.

По его словам, захватывающее повествование позволяет избавить ребенка от страха, что приводит к расслаблению его мышц – медсестре же становится гораздо легче ввести вакцину. Результаты от проекта VR Vaccine оказались настолько впечатляющими, что компания решила установить шлемы виртуальной реальности во всех своих 80 аптеках.

Господин Эвандро считает, что VR может помочь в снижении стресса у пациентов и во многих других медицинских процедурах, однако его применение сначала будет ограничено необходимостью синхронизировать истории с действиями врачей.

«Это решение имеет множество путей к развитию, причем не только с помощью расширения его интерактивных элементов, но и возможности настроить его под конкретных пользователей», – добавил Эвандро.

Технологии также помогают детям с хроническими заболеваниями выражать свои чувства и выдерживать болезненные курсы лечений. Например, американская компания Sproutel разработала робо-утку, которая позволяет маленьким пациентам, лечащимся от рака, использовать «карту чувств», находящуюся на груди утки, для выражения своих эмоций.

«С помощью утки дети в возрасте 3-х лет могут показывать воспитателям и врачам свои чувства», – отмечает Аарон Горовиц, исполнительный директор и соучредитель Sproutel. Утка также имеет приспособления для катетера, позволяющие детям проводить на ней химиотерапию. По словам главы компании, эта разновидность игры успокаивает детей, давая им возможность думать, что они контролируют свое лечение.

«Предварительные исследования показали, что утка помогает снизить уровень стресса у детей, находящихся в больнице. Средняя продолжительность лечения рака у ребенка составляет 1000 дней – это невероятно много и страшно. Поддержка детей и их семей в это трудное время имеет решающее значение», – добавил Горовиц.

На данный момент времени Sproutel имеет заказы на 600 уток стоимостью 200 долларов от 37 больниц в США. Страховая компания Aflac покрывает стоимость утки для каждого больного раком ребенка, который попросит ее.

Роботы тоже потихоньку пробираются в детские больничные палаты. Например, канадская RXRobots потратила годы на разработку своего гуманоидного робота MEDi, который создан для установления доверительных отношений с ребенком и обучения его когнетивно-поведенческим стратегиям по преодолению страхов через игры и разговоры.

Скажите, что ребенку нужно пройти лечение и MEDi тут же сообщит, что знаком с одной полезной медицинской процедурой, а затем начнет играть с маленьким пациентом, помогая ему расслабиться и перестать фокусироваться на грядущем лечении.

MEDi также можно использовать для терапевтических игр, благодаря которым дети могут повторять лечебные процедуры прямо на нем. При этом робот будет делать различные комментарии, например, «ты хорошо заботишься обо мне». Это учит ребенка тому, что медицинские работники тоже пытаются помочь ему, даже если медицинские процедуры оказываются болезненными.

Основатель RXRobots доктор Таня Беран отмечает, что робот уменьшает чувство боли у ребенка от процедур на 50 процентов. Ее заявление базируется на отчетах от детей, их родителей и медсестер.

Джеки Пирсон, специалист по детской психологии, участвующая в проекте MEDi и работающая в детской больнице Альберты, отмечает следующее: «Благодаря MEDi дети начали спокойнее относиться к медицинским процедурам, некоторые из которых могут быть весьма неприятными. Я заметила, что он помогает расслабиться как детям, так и взрослым, которые заботятся о них».

Доктор Беран считает, что взаимодействие с MEDi может не только помочь детям в прохождении лечения, но и сформировать у них положительное отношение к здравоохранению в целом. «Он дает детям альтернативный опыт, получаемый в стоматологических кабинетах и больницах», – добавила глава организации.

Однако робот все еще далек от идеала. Госпожа Пирсон отмечает, что подключение к Интернету не всегда проходило гладко, из-за чего он переставал реагировать на детей или делал продолжительные паузы перед ответами на вопросы. К тому же стоимость одного MEDi составляет 15 000 долларов. В больнице Альберты сейчас имеются четыре таких робота.

«Однако некоторые взаимодействия с детьми оказывались просто невероятными. Я смогла увидеть сотню лучших улыбок в своей жизни», – отметила Пирсон.