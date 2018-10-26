Как образовался кратер от убившего динозавров астероида

Это трудно себе представить, однако около 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид упал на Землю, миллиарды тонн каменистых пород моментально перешли в жидкое состояние.

Чтобы подробнее изучить этот процесс, ученые создали детальную картинку того, что произошло через минуту после удара. Напомним, что именно это катастрофическое событие, по мнению многих специалистов, привело к исчезновению динозавров.

Анализ пород, полученных в 2016 году из оставшегося после падения астероида кратера, показал, что они подверглись процессу разжижения. Размельченный материал начал в буквальном смысле вести себя как обычная вода.

Разработанные специалистами компьютерные модели продемонстрировали, что должно произойти в месте столкновения Земли с 12-километровым объектом из космоса. Вначале практически сразу же возникла чаша глубиной 30 километров и шириной до 100 километров.

Затем неустойчивая поверхность, находящаяся на дне кратера, резко поднялась вверх, достигнув высоты в несколько километров (выше, чем горы Гималаи). Когда все успокоилось, на месте удара остался кратер шириной около 200 километров и глубиной почти 1 километр. В настоящее время он похоронен под толстым слоем осадков и находится глубоко под водой в Мексиканском заливе, неподалеку от порта Чиксулуб.

Ученые назвали свое описание удара динамической коллапсирующей моделью образования кратеров. Только во время него твердые каменные породы могут на короткое время потерять свою прочность и начать перемещаться без какого-либо трения.

Это доказывает наличие процесса разжижения, о котором исследователи сообщили после изучения пород, которые они получили при бурении в месте, называемом «пиковое кольцо» – по сути, это круг из холмов, расположенный в центре остаточной впадины Чиксулуба.

«В буровом сердечнике мы обнаружили породу с фрагментированными элементами. Она была разбита на мелкие миллиметровые кусочки; причиной этому могло как раз таки стать ее кратковременное превращение в жидкость. В конечном итоге этот процесс привел к образованию плоской поверхности кратера, что мы и видим в Чиксулубе, а также во многих других схожих структурах по всему миру, включая те, которые находятся на Луне», – отметил профессор Ульрих Риллер из Гамбургского университета (Германия).

«Речь не идет о расплавленных породах; скорее, это каменистые породы, которые были разрушены под воздействием огромной вибрации», – заявил профессор Шон Гулик, глава команды бурения из университета Техаса в Остине (США).

«Это эффект от гигантского давления, то есть речь идет о механических повреждениях. Количество энергии, прошедшее через эти породы, сопоставимо с землетрясением с магнитудой 10 или 11 баллов. Сам удар можно сравнить с 10 миллиардами бомб, сброшенных на Хиросиму», – добавил ученый.

В конечном счете, породы восстановили свою твердую структуру и создали огромное кольцо из холмов. Их нахождение в жидком состоянии было опять же засвидетельствовано в образцах бурового сердечника.

Кратер Чиксулуб – удар, изменивший жизнь на Земле

В NASA сообщили, что внешний край (белая дуга) кратера находится под полуостровом Юкатана, однако его внутреннее пиковое кольцо лучше всего доступно на шельфе. К его особенностям также относят:

На сегодняшний день большая часть кратера зарыта в шельфе, под 600 метрами осадков.

На суше он покрыт известняком, но его обод можно проследить по дуге воронки.

Всемирно известные мексиканские провалы (сеноты) образовались из-за ослабления известняка, покрывающего кратер.

«Это проявляется в так называемых сдвиговых разломах – планарных разрывах, где породы могут скользить друг мимо друга. Мы видим, что эти разломы перекрывают разрушенные породы, образовавшиеся ранее. Эти планарные структуры свидетельствуют о том, что породы снова перешли в твердое состояние к концу образования кратера», – добавил профессор Риллер.

Помимо того, что мы можем теперь по-новому взглянуть на один из самых катастрофических дней в истории Земли и последующее за ним массовое исчезновение живых существ, исследование Чиксулуба также может помочь ученым в изучении крупных кратеров на других планетах и лунах.

«Мы занимаемся объяснением фундаментального процесса, который может произойти на любом каменистом космическом теле», – отмечает профессор Гулик.

«Впервые у нас имеются породы, которые могут рассказать нам о произошедших с ними деформациях, причем речь идет не об обычных изменениях, ведь в результате них они на время перешли в жидкое состояние. Нам удалось получить данные результаты путем полного пересмотра механизмов деформации. Этот фундаментальный процесс может быть воссоздан не только на планетах Солнечной системы, но и во всех других космических объектах Вселенной», – добавили ученые.

Профессоры Гулик и Риллер были частью бурового проекта «Экспедиция 364», проведенного в апреле-мае 2016 года под эгидой Европейского консорциума по научному океаническому бурению (ECORD) и Международной программы по исследованию океана (IODP). Их последние работы по «акустическому разжижению» в кратере Чиксулуба были опубликованы в журнале Nature.