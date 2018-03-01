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В ФОКУСЕ

Жириновский и Собчак устроили новую перепалку на дебатах

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категория: В ФОКУСЕ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Ксения Собчак вновь не смогли договориться и устроили очередную перепалку в ходе теледебатов. На этот раз в эфире кандидаты в президенты России не сошлись в теме относительно родственников.

«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь», — заявил Владимир Жириновский.

Ксения Собчак сразу же возразила Жириновскому и отметила, что он помогает своему сыну в карьерном росте. Владимир Вольфович возмущено задал похожий вопрос по поводу отца Собчак.

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?», — спросил Владимир Жириновский.

Собчак ответила, что она зарабатывает деньги с помощью журналистики.

Стоит напомнить, что ранее Собчак и Жириновский уже спорили на теледебатах. Все закончилось тем, что Ксения Собчак плеснула стакан воды Владимиру Жириновскому в лицо.

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