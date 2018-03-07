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В ФОКУСЕ

Жириновский и Собчак снова поругались во время дебатов

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Жириновский и Ксения Собчак, кандидаты в российские президенты, опять вступили в жаркую дискуссию во время дебатов. Лидер ЛДПР начал свое выступление с того, что в их стане имеются «провокаторы», оскорбляющие других людей и косвенно призывающие граждан РФ отдавать свои голоса Владимиру Путину.

Однако его практически тут же прервала Собчак, которая обвинила Жириновского в том, что это он всех постоянно оскорбляет и даже не просит извинений за это. Кандидат от ЛДПР попросил журналистку замолчать и назвал ее дурочкой. Потом он заявил, что нынешняя предвыборная кампания является наиболее грязной за все время проведения выборов в президенты.

В конце Жириновский отметил, что именно Собчак и является тем самым «провокатором», которому, по его мнению, место в психиатрической лечебнице.

Источник видео: Россия 24

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