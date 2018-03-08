«Ювентус» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

В одной восьмой финала Лиги чемпионов итальянской команде «Ювентус» удалось обыграть английский клуб «Тоттенхэм». Игра оказалась очень напряженной, а закончилась она со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

Вначале казалось, что победа у англичан в кармане, так как Сон Хын Мин смог забить первый гол уже на 39-й минуте. Однако во втором тайме игроки «Ювентуса» смогли забить сразу два меча, причем второй гол был забит уже через 3 минуты после первого.

Первая игра между клубами закончилась ничьей, поэтому в четвертьфинал все же попал клуб из Италии. В настоящее время неизвестно, с кем ему придется столкнуться в следующем матче.