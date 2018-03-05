Впервые за 40 лет во Вьетнам прибыл американский атомный авианосец

Американское боевое судно «Карл Винсон» пришвартовалось в порту Дананга. В результате это стало первым визитом атомного авианосца США во Вьетнам за последние сорок лет. Данная новость была опубликована местными СМИ.

В сообщении говорится, что корабль пробудет во вьетнамском порту как минимум несколько дней. Он сопровождается одним миноносцем и крейсером. Столь значительное присутствие американских войск во Вьетнаме в последний раз наблюдали лишь во время войны. На данный момент на кораблях находятся свыше 5000 человек.

О прибытии судна в страну американцы смогли договориться с властями Вьетнама еще в январе во время встречи главы вьетнамского Министерства обороны с руководителем Пентагона.