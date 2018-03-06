«Вертолеты России» доработали Ми-28 после жалоб пилотов в Сирии

Конструкторы, работающие в холдинге «Вертолеты России», занялись доработкой сразу нескольких систем и узлов воздушной техники Ми-28H после получения целого ряда жалоб от пилотов, участвовавших в боевых операциях на территории Сирии.

По словам сотрудников предприятия, доработка нынешнего парка вертолетов была проведена в кратчайшие сроки. Они также отметили, что летчики были обучены к применению нового оборудования.

Чаще всего пилоты жаловались на низкокачественную работу систем ночного видения. Инженеры смогли быстро исправить этот недостаток, но сразу же уточнили, что для использования новых очков ночного видения следует обладать особыми умениями, так как их эксплуатация связана с несколькими серьезными особенностями.