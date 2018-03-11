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В ФОКУСЕ

В Сети высмеяли заявление Порошенко о запуске 4G на Украине

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категория: В ФОКУСЕ

Петр Порошенко, лидер Украины, опубликовал на своей странице в «Фейсбук», что уже в этом году во многих украинских областных центрах будет запущена 4G сеть. Однако пользователи моментально высмеяли данное заявление.

Некоторые жители Украины отметили, что для начала необходимо создать хотя бы стабильный 3G в Киеве, а уже потом переходить на следующее поколение. Другие и вовсе заявили, что когда в стране создадут 4G, во всем мире уже начнут пользоваться 7G. Часть пользователей сообщили, что Саакашвили смог создать в Грузии 4G более 7 лет назад.

В Интернете Порошенко часто подвергается высмеиваниям со стороны пользователей. К примеру, летом прошлого года над ним долго шутили после его полета на МиГ-29.

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