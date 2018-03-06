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В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео наезда автомобиля из кортежа Порошенко на пешехода в Киеве

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категория: В ФОКУСЕ

В Киеве произошло ДТП с участием кортежа лидера страны Петра Порошенко. После происшествия в Сети появилось видео происшествия. Ролик опубликовал портал «Страна.ua».

Сообщается, что под колеса автомобиля попал пожилой мужчина. На месте ДТП остался лишь автомобиль, наехавший на пешехода, а остальные машины президентского сопровождения продолжили движение по маршруту. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.

Отмечается, что пешеход нарушил правила дорожного движения и выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика. Водитель автомобиля не успел среагировать.

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