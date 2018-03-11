В Ленобласть привезли американский танк «Шерман», поднятый со дна моря

Армейская бригада, расположенная в Ленинградской области, получила в свое распоряжение танк «Шерман», использовавшийся США в период Второй мировой войны. Он был поднят с транспортника, затонувшего в море в 45-м году прошлого столетия.

Согласно оценке экспертов военная техника, поднятая со дна моря, вполне может быть восстановлена до работоспособного состояния. В скором будущем специалисты из ремонтного батальона примутся за его реставрацию. 9 мая этот танк окажется частью экспозиции и его удастся рассмотреть всем жителям и гостям Санкт-Петербурга.

Морской транспортник, перевозивший «Шерманы», был спущен на воду в 44-м году прошлого века. Его потопила немецкая субмарина неподалеку от Кольского залива. Экипажу судна удалось успешно выбраться с тонущего корабля.