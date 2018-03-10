Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии

Валерий Ананьев, десантник из Украины, опубликовал на своей страничке в «Фейсбук» сообщение, в котором похвастался своим нападением на Артема Шейнина, телеведущего Первого канала.

В посте военнослужащего отмечается, что Ананьев напал на свою жертву в Вероне (Италия), где Шейнин проводил свой отдых. Украинцу удалось заметить российского ведущего и его супругу, когда они зашли в аптеку. Поняв, кого именно он повстречал, десантник решил подкараулить Шейнина на улице.

Украинец тут же попытался спровоцировать журналиста на конфликт, оскорбляя и угрожая ему, однако тот не среагировал на слова десантника. Тогда Ананьев не выдержал и плюнул ведущему в лицо, а затем толкнул его, однако не стал продолжать драку, так как находился в центре Вероны.

Неизвестно, когда именно случилось это происшествие, однако соответствующий пост в Facebook появился вчера, 9 марта.