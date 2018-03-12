Уфолог заметил горящий НЛО над штатом Техас

Над американским штатом Техас недавно пронесся таинственный огненный объект, который, по мнению многих уфологов, заметно отличался от обычных метеоритов. Информацию о нем разместил в своем блоге Скотт Уорринг, известный исследователь внеземных цивилизаций.

По словам уфолога, данный объект по своей яркости не уступал Солнцу, но в отличие от небесного светила, его все же можно было сфотографировать на камеру, без использования дополнительных приспособлений. Он добавил, что этот НЛО имел массу различий от метеоров.

Первым делом специалист отметил, что огненный шар иногда пропадал с неба, а потом снова появлялся на нем. Затем он заявил, что объект имел странную каплевидную форму. Уфолог предположил, что она идеально подходит для плавания под водой, где, скорее всего, и расположена база пришельцев.