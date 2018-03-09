Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Популярный в узких кругах исследователь инопланетных цивилизаций streetcap1 тщательно проанализировал недавние фотографии земного спутника, сделанные NASA, и обнаружил на них останки инопланетного звездолета. Он подкрепил свои слова снимком, на котором можно разглядеть обломки корабля.

Уфолог уверен, что на Луне были или все еще есть инопланетные существа, которые занимаются изучением землян. Он также отметил, что «НАСА» прекрасно знает об этом, но скрывает данную информацию от людей, чтобы не вызвать среди них панику.

На фотографии можно увидеть странный треугольный объект, который, по мнению специалиста, рухнул на поверхность Луны тысячелетиями назад. Его никто не замечал до сегодняшнего дня по той простой причине, что он был скрыт в лунном кратере.