Уфолог: инопланетяне собираются напасть на Вашингтон

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По мнению некоторых уфологов, внимательно следящих за деятельностью НЛО, инопланетяне в ближайшем будущем собираются уничтожить Вашингтон.

К такому выводу пришел Джейджер Купер, опытный исследователь за внеземными цивилизациями, который начал наблюдать за неопознанными летающими объектами более 45 лет назад. Изучив все прибытия инопланетян на Землю, он составил своеобразную карту, на которой изображены места, куда пришельцы нанесут свой первый массированный удар. Его вычисления также базируются на данных с Пентагона и сведениях, предоставленных коллегами из других стран.

В результате уфолог выяснил, что сначала инопланетяне ударят по столице США, а затем уничтожат и другие города людей.