Ученые выдвинули несколько теорий касательно появления НЛО в Антарктиде

Недавно в сети Интернет появились фотографии рухнувшего НЛО на небольшом островке, расположенном неподалеку от Антарктиды. По предварительным данным, его размеры сопоставимы с пятиэтажным домом.

Хоть официальная наука и отвергает существование пришельцев, однако ученые не смогли обойти это событие стороной. Дэвид Джекобс, профессор одного из американских университетов, отметил, что если этот объект и является внеземным, то он имеет довольно странную форму, ведь многие привыкли к тому, что инопланетные корабли обладают овальной или шарообразной формой.

Люди, живущие на острове, отмечают, что не могут добраться до места нахождения необычного объекта из-за глубокого снега. Однако они отметили, что до его появления видели парочку спутников и падающих «звезд», поэтому не исключено, что этим НЛО на самом деле является упавший спутник.

Впрочем, по мнению гляциолога Дмитрия Петракова, ничего сверхъестественного в этом объекте нет, так как он, скорее всего, образовался из нескольких ледяных глыб, съехавших со склона и сбившихся друг с другом в одном месте.