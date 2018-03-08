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КОСМОС

Ученые не могут связаться с пришельцами из-за космического мусора

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Исследователи инопланетных цивилизаций из США заявили, что земляне все еще не могут выйти на связь с пришельцами из-за помех, создаваемых огромным количеством космического мусора, вращающегося вокруг Земли.

По словам ученых, инопланетяне вряд ли проживают в нашей звездной системе, а если учесть, что они обладают невероятными технологиями, то они вполне могут находиться в тысячах или миллионах световых лет от нас. Хоть зафиксировать сигналы с такого расстояния очень сложно, но вполне возможно. Однако этому мешает хлам, находящийся на орбите планеты.

Обилие мусора беспокоит не только уфологов, но и крупные международные организации, ведь он может угрожать жизни космонавтов и будущих космических туристов. По этой причине ученые со всех концов света уже работают над решением данной проблемы. Затем они возьмутся за создание новых способов поиска инопланетян.

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