Учебный корабль «Перекоп» прошел Ла-Манш и вышел в Атлантический океан

Тренировочное судно «Перекоп», относящееся к Балтфлоту, смогло пройти через Ла-Манш и выйти прямиком в Атлантический океан. Данная информация была распространена представителями российского флота.

Всего за несколько дней судну «Перекоп», на котором находятся курсанты, удалось проплыть через Северное и Балтийское море, а также пройти через проливы стран Скандинавии. Данный поход является частью практики будущих матросов и офицеров.

Во флоте отмечают, что во время этого дальнего плавания «Перекопу» предстоит за 6 месяцев посетить 4 океана. В результате он пройдет практически 22 000 морских миль (свыше 41 000 километров).

На видео можно ощутить масштабы и мощь корабля.