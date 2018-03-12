Участники Putin Team презентовали гимн в парке Горького

В московском парке имени Горького участники Putin Team исполнили песню под названием «Путеводная звезда», призывающая россиян сплотиться и стать сильнейшей командой в мире. Посмотреть на выступление пришли сотни москвичей.

По словам диджея Грува, песня была написана Игорем Матвиенко. В ней поется о том, что важно держаться вместе и творить добрые дела. Он добавил, что в этом музыкальном клипе снялось большое количество хороших людей, поэтому диджей был рад оказаться в их числе.

В рамках данного движения было проведено немало различных благотворительных акций. К примеру, многие артисты побывали в детских домах, подарив детям немало игрушек и уделив им свое внимание.