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В ФОКУСЕ

Участники Putin Team презентовали гимн в парке Горького

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категория: В ФОКУСЕ

В московском парке имени Горького участники Putin Team исполнили песню под названием «Путеводная звезда», призывающая россиян сплотиться и стать сильнейшей командой в мире. Посмотреть на выступление пришли сотни москвичей.

По словам диджея Грува, песня была написана Игорем Матвиенко. В ней поется о том, что важно держаться вместе и творить добрые дела. Он добавил, что в этом музыкальном клипе снялось большое количество хороших людей, поэтому диджей был рад оказаться в их числе.

В рамках данного движения было проведено немало различных благотворительных акций. К примеру, многие артисты побывали в детских домах, подарив детям немало игрушек и уделив им свое внимание.

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